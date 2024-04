Winnen: twee kaartjes voor de film Monkey Man!

Weekend geeft setjes van twee kaartjes voor de film Monkey Man weg. Wil jij kans maken op een avondje gratis naar deze spannende actiethriller met z’n tweeën? Vul dan onderstaand formulier in!

Dev Patel speelt de hoofdrol in Monkey Man, maar het is ook zijn regiedebuut. In deze spannende actiefilm gaat Kid op zoek naar de corrupte leiders die zijn moeder vermoord hebben. Met een gorillamasker op verdient hij zijn geld in illegale vechtclubs, terwijl hij infiltreert in een geheimzinnige elite, die de armen en zwakkeren in de samenleving onderdrukt. Nu in de bioscoop.