Winnen: Pannenkoekpakket van Tefal en Koopmans t.w.v. €60,-!

Weekend geeft Pannenkoekpakketten t.w.v. €60,- weg. Wil jij kans maken op zo’n fijn compleet pakket met een pannenkoekpan en -mes van Tefal, vijf verschillende Koopmansmixen en 2x Blue Band Iedere Dag om meteen mee aan de slag te kunnen en voor iedereen lekker pannenkoeken te bakken? Vul dan onderstaand formulier in.

Er kunnen weer pannenkoeken gebakken worden! Vrijdag 8 maart is het Nationale Pannenkoekdag en ter ere daarvan steken basisschoolleerlingen in heel Nederland de handen uit de mouwen en gaan aan de bak voor opa’s en oma’s en ouderen in verzorgingshuizen. De kleine koks bakken dan met elkaar lekkere pannenkoeken en dat kunnen ze thuis natuurlijk ook doen. Zeker met dit prachtige pannenkoekpakket. Kunnen ze zo aan de slag.