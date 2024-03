Winnen: Barbie-dag in het Oude Ambachten & Speelgoed Museum t.w.v. €70,-!

Weekend geeft een echte Barbie-dag t.w.v. €70,- weg, bestaande uit twee toegangskaarten voor de expositie Barbie Around The World in het Oude Ambachten & Speelgoed Museum in Terschuur, met daarbij inbegrepen koffie met gebak én een lunch voor twee personen. Wil jij kans maken op zo’n superleuke dag, waarbij je de ontwikkelingen van Barbie door de tijd kunt zien en zelf actief kunt zijn met workshops? Vul dan onderstaand formulier in!

Die Barbie, 65 jaar en nog steeds razendpopulair, met een taille om bij weg te dromen en grijze haren en rimpels kent ze niet! Weet jij nog hoe jouw eerste Barbie eruit zag? En wil je zien hoe ze zich daarna heeft ontwikkeld? Het Oude Ambachten & Speelgoed Museum in Terschuur organiseert ter ere van haar verjaardag de tentoonstelling Barbie Around the World. Je kunt er de collectie van Armel Rood bewonderen, die al ruim 30 jaar Barbies verzamelt. Haar collectie toont de evolutie van de pop en haar mode. Verder is er een speelruimte met Barbies en accessoires, een megagrote Barbie-verpakking waar jij inpast, schermen met de leukste Barbie-weetjes en workshops Barbie-kleding maken. Te bezoeken t/m 30 december, info op ambachtenmuseum.nl.