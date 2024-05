Sylvie Meis rouwt om overleden Let’s Dance-partner Christian Bärens

Christian Bärens, in 2010 de danspartner van Sylvie Meis in het Duitse tv-programma Let’s Dance, is onverwacht overleden. De choreograaf is volgens Duitse media 46 jaar geworden. Op Instagram staat Meis met een foto van haar en Bärens stil bij zijn plotselinge overlijden.

Bärens zou eind april zijn opgenomen op de intensive care van een ziekenhuis in New York. “Hij vocht twee weken voor zijn leven, maar verloor de strijd en overleed op dinsdag 14 mei,” vertelde een vriendin aan de Duitse krant Express. Zij organiseert nu een inzamelingsactie om geld op te halen zodat Bärens in Duitsland begraven kan worden.

‘Ongelooflijk bedroefd’

Op Instagram schrijft Sylvie Meis in het Duits dat er met Bärens “een geweldig persoon” is overleden. “Ik ben ongelooflijk bedroefd door het nieuws van de vroegtijdige dood van mijn lieve Christian. Ik danste met hem mijn weg terug naar een nieuw leven na mijn kankerdiagnose. Hij was een verrijking voor iedereen die hem kende. Mijn gedachten zijn bij zijn familie en dierbaren. Mijn oneindige deelneming en diepste medeleven.”