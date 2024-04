Sydney Sweeney wil voor ouders zorgen: ‘Heb de hypotheek afbetaald’

Sydney Sweeney heeft onlangs iets bereikt wat ze altijd al eens hoopte te doen: ze heeft de hypotheek van haar moeder afbetaald. Dat vertelt de actrice in een interview met het tijdschrift Who What Wear.

“Ik heb onlangs de hypotheek van mijn moeder afbetaald. Toen ik jong was, droomde ik er altijd van om ooit voor mijn ouders te zorgen. Dit was dus best een belangrijke stap voor mij”, vindt de 26-jarige Amerikaanse, bekend van series als Euphoria en The White Lotus.

Haar ouders zijn gescheiden en de actrice probeert met hen en met de rest van haar familie goed contact te onderhouden. “Ik probeer ze zo veel mogelijk in mijn leven te betrekken, van regelmatig praten met mijn neefjes en nichtjes tot naar mijn ouders gaan. Het is moeilijk omdat Los Angeles heel anders is dan Spokane (Sweeney’s geboorteplaats, red.). De kosten van een grote stad versus een klein stadje verschillen enorm en vormen ook een uitdaging.”