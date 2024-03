John Cena loopt naakt podium op tijdens de Oscars

John Cena was zondagavond niet helemaal naakt bij de uitreiking van de Oscars. De worstelaar en acteur was aan de voor- en achterkant bedekt met een klein stukje huidkleurig stof, is te zien op backstagebeelden.

Cena verscheen ‘naakt’ op het podium omdat precies vijftig jaar geleden de uitreiking werd verstoord door een streaker. De acteur had de envelop met daarop de naam van de winnaar van de Oscar voor beste kostuumontwerp in zijn hand om zijn geslachtsdeel te bedekken en droeg verder schijnbaar niks.

Vijftig jaar eerder rende een naakte man het podium op tijdens de toespraak van acteur David Niven. De streaker maakte met zijn vingers het peace-teken.