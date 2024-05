Froukje de Both waarschuwt volgers

Froukje de Both heeft op Instagram haar volgers gewaarschuwd voor nepadvertenties waarin haar gezicht wordt gebruikt. In de advertenties lijkt het alsof De Both mishandeld is of vastzit voor fraude, schrijft de presentatrice.

“Er gaan de laatste tijd steeds meer zogenaamde ‘advertenties’ en bijbehorende foto’s rond die behoorlijk heftig en zorgwekkend zijn”, begint De Both haar verhaal. “DIT IS NEP!!”

De Both ontvangt veel berichten van mensen die zich zorgen maken om haar, maar dat is dus niet nodig. “Ik ben dus gewoon oké en ik heb hier niks mee te maken!” De presentatrice hoopt dat mensen de nepadvertenties rapporteren.