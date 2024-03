Femke Halsema slaat terug na persiflage door Hans Teeuwen

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft kort gereageerd op de video van cabaretier Hans Teeuwen waarin hij haar met een pruik op imiteert. “Mijn haar zit (meestal) echt beter”, schrijft Halsema onder de video. De politie viel naar aanleiding van de beelden het huis van Teeuwen binnen, omdat op zijn tafel een vermoedelijk nepwapen lag.

In het filmpje zegt Teeuwen met een soortgelijke stem als Halsema hoe “ongelooflijk belangrijk” het is om in een stad als Amsterdam de verbinding met elkaar te blijven zoeken. Op tafel naast hem ligt het wapen, mogelijk verwijzend naar de destijds 15-jarige zoon van Halsema die in 2019 werd betrapt met een onklaar gemaakt wapen dat in haar ambtswoning had gelegen.

Na het delen van het filmpje op Instagram kreeg Teeuwen al snel een aantal agenten over de vloer. Zij hebben het vermoedelijke neppistool in beslag genomen. Teeuwen werd niet gearresteerd, maar kan later nog wel gehoord worden.

Volgens een woordvoerster heeft de politie “opgetreden zoals dat anders ook gaat. We hebben het mogelijke vuurwapen in beslag genomen voor verder onderzoek. Sommige nepwapens mogen ook niet op straat.” De agenten hebben ter plaatse de afweging gemaakt om de cabaretier niet te arresteren, laat de woordvoerster weten, die benadrukt dat het vooral van belang is dat het wapen is ingenomen.

Beeld: Getty Images