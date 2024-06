Eloise van Oranje gaat alweer laatste maand in New York in

De tijd vliegt! Eloise van Oranje heeft nog maar een maand in New York en dan moet ze weer terug naar Nederland. De dochter van prins Constantijn, die een aantal maanden in de stad woont voor een stage, is van plan de komende dertig dagen nog zoveel mogelijk te genieten, deelt ze op Instagram.

“Aan de ene kant is het ongelooflijk snel gegaan. Het voelt alsof ik slechts twee weken geleden in NY aankwam, zonder enig idee wat me te wachten stond”, schrijft de 21-jarige Eloise bij een foto van zichzelf in de stad. “Aan de andere kant is het ook langzaam gegaan. Ik geniet namelijk echt van elke dag en herinner me telkens weer om dankbaar te zijn van elk moment.”

Eloise vindt het jammer dat de tijd zo snel is gegaan en dat ze nog maar een maand heeft. “Maar stel je voor dat je nu een maand ergens naartoe zou reizen, zou dat zo lang zijn! Dus zo ga ik er nu ook in: ik heb nog 30 dagen om alles te doen wat ik wil en volledig van deze stad te genieten.”