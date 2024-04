Win 10x 2 kaarten voor een dagje Keukenhof

Wandelen, bijkletsen met een vriendin en in de buitenlucht genieten van miljoenen bloeiende tulpen, narcissen en andere bolbloemen en daarna een heerlijk tochtje met een fluisterboot tussen de bloemenvelden door.

Keukenhof

In Keukenhof vind je 15 kilometer wandelpad langs de mooiste voorjaarsbloemen. Start je dag samen met een vroege voorjaarswandeling of maak een wandeling na je werk en geniet van miljoenen bloeiende tulpen, narcissen en andere bolbloemen.

Keukenhof: genieten van een kleurrijk voorjaar

In Keukenhof geniet je van miljoenen bloeiende tulpen en andere bloemen. Het monumentale wandelpark is 32 hectare groot en heeft 15 kilometer wandelpad dat je langs prachtige waterpartijen, fonteinen en sculpturen brengt. De wereldberoemde tulpen staan centraal; je vindt er meer dan 800 soorten in alle kleuren en vormen. Jong en oud beleven er een heerlijk dagje uit in de buitenlucht. Voor kinderen is er de nijntje speeltuin, ze kunnen lopen over hetwater op de stapstenen of volgen een leuke speurtocht. Keukenhof ligt in het hart van de kleurrijke Bollenstreek. Vanuit het park kijk je over de uitgestrekte kleurige velden met tulpen,narcissen en geurende hyacinten. In Keukenhof beleef je het fleurigste dagje uit. Een dag vol herinneringen!

Keukenhof 75 jaar

Bloemententoonstelling Keukenhof viert in 2024 haar 75-jarig bestaan. Het wordt een feestelijk seizoen met een jubileumtentoonstelling en tal van andere activiteiten. Keukenhof is in 2024 vanaf donderdag 21 maart tot en met zondag 12 mei geopend van 8:00 – 19:30 uur.

Zo doe je mee

Laat ons vóór 13 april 2024 weten met wie jij graag een dagje Keukenhof wil winnen. Dat doe je door onderstaand formulier in te vullen. De winnaars krijgen uiterlijk 15 april bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Voorwaarden: Winnaars krijgen persoonlijk bericht. Over de selectie van de winnaars kan niet worden gecorrespondeerd. Niet geldig in combinatie met andere acties en niet inwisselbaar voor contant geld.