Anouk na bericht over transvrouwen: ‘Vandaag gaan we verder’

Anouk is klaar met de discussie die vrijdag op gang kwam door haar bericht over transvrouwen. “Vandaag gaan we verder”, schrijft de zangeres op haar Threads-account.

De 48-jarige Anouk deelde vrijdag een foto op Threads van haar ongesteldheid. “Je pipi eraf hakken, maakt je geen vrouw. Maar dit wel. Word ik nu gecanceld?” schreef ze daarbij. Anouk kon op veel kritiek rekenen, ook van bekende Nederlanders als Tim Hofman, Davina Michelle en Claudia de Breij.

“Iedereen die je verliest door feiten uit te spreken is geen verlies. Het is een richting”, schrijft de zangeres nu. “Vandaag gaan we verder. Geen haat, alleen liefde. Voor iedereen.”