Monique’s tips: waarom de terugweg altijd korter lijkt dan de heenweg

Wekelijks de nieuwste producten, handige weetjes, interessante onderzoeken en meer.

Terugweg sneller dan heenweg?

Hoe kan dat toch, dat de heenweg vaak eeuwen lijkt te duren, en de terugweg ineens heel snel gaat? Daar hebben experts de volgende uitleg voor: mensen zijn vooraf te optimistisch over de reis. Ze onderschatten de reistijd, waardoor het een stuk langer duurt dan verwacht. Hier pas je je vervolgens op aan, door aan het begin van de terugreis al te denken: dit gaat wederom lang duren. En daardoor valt het juist erg mee. Aha!

Duurzaam koken in stijl

De EcoStoof bestaat al een tijdje, maar is populairder dan ooit omdat je er duurzaam mee kookt. Het principe is simpel: het eten gaart langzaam door het kort te verhitten en dan de eigen warmte in de EcoStoof de rest van het werk te laten doen. Draagbaar en zonder stroom, dus overal te gebruiken. Nu is er de Floralprint, een frisse nieuwe look, speciaal voor het voorjaar. Hij is geïnspireerd op de Pantone-kleur van het jaar Peach Fuzz en verbeeldt een aquarel bloemenpatroon in perzik-, oranje- en blauwtinten. Er zijn ook bijpassende keuken- en tafelaccessoires. Meer informatie over EcoStoof, inclusief kookboeken, recepten en accessoires, vind je op ecostoof.nl.

Filmtip

Van de maker van Mocro Maffia en Het Gouden Uur. In de Nederlandse film Invasie worden Curaçao en Aruba aangevallen door een dictatoriaal buurland. Politiek Den Haag is verbijsterd. Wanneer het conflict escaleert, moeten drie jonge mariniers het verschil zien te maken. Al snel gaat het luchtruim op slot, terwijl de Nederlandse ambassadeur nog geëvacueerd moet worden uit vijandelijk gebied. Met onder meer Fedja van Huêt en Raymond Thierry. Nu in de bioscoop.

Oplossing voor krampjes

Luvion heeft dé oplossing gevonden om baby’s direct van krampjes af te helpen door de darmgassen te laten ontsnappen: Gassi. Want wij laten een windje als het gas ons dwars zit, maar dat kan een baby niet. Doordat het darmstelsel pas na zes maanden is volgroeid, kan de lucht in darmen vast gaan zitten en zo pijnlijke krampjes veroorzaken. De zachte Gassi is makkelijk in gebruik en er is geen risico op letsel. Gebruik de Gassi maximaal 3x per 24 uur. Kijk hoe het werkt op luvion.nl

Dag van de Aarde

Duurzame acties en intenties zijn nu belangrijker dan ooit. Probeer daarom op 22 april, tijdens de Dag van de Aarde, eens stil te staan bij wat je koopt, wanneer en waar én wat ons consumentengedrag voor invloed heeft op de aarde. We hebben immers maar één aarde, dus wees er lief voor. Tijdens deze dag zijn er door het hele land schoonmaakacties en worden er op verschillende plekken bomen geplant. Hoe jij zelf mee kunt doen? Pak de fiets in plaats van de auto, ruim wat zwerfafval op of verbruik wat minder stroom.

De groene schoonmaak

Het wordt mooi weer, lekker de ramen open en al het stof eruit. Met een pakket van Tricel neem je snel jouw huis onder handen terwijl je wel duurzaam bezig bent. Aanrader, vindt ook schoonmaakexpert Marja Middeldorp. De Tricel soda belast het milieu minimaal, maar reinigt, ontvet en verdrijft geurtjes effectief. De Tricel groene zeep is ook zo’n grondige reiniger, maar dan wel van uitsluitende natuurlijke bestanddelen. Zo maak je van de grote schoonmaak een groene schoonmaak en nog voordelig ook! Kijk voor de beste schoonmaaktips op schoonmakenmetsoda.nl