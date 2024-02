Monique’s tips: vervelende kriebeltrui? Dít helpt

Lente in de slaapkamer

Voor alvast wat lentegevoel, de nieuwe duurzame collectie van bad- en beddengoedmerk Yumeko. Die staat in het teken van de natuur met onder meer een print van wilde scherm-bloemen. Verder is er de Bloom-collectie, ontworpen door Maartje van den Noort, die passie voor natuur combineert met het creëren van een kalme sfeer. Natuurlijk is ieder product van deze collectie met aandacht voor milieu, mens en dier gemaakt. Dat is rustig slapen. Bekijk de collectie op yumeko.nl.

Musical over Anne Frank

Je Anne is een bijzondere versie van het beroemde verhaal. In deze musical vormen liedjes en het dagboek van Anne Frank een rode draad door de onderduikperiode van de acht onderduikers in het achterhuis aan de Amsterdamse Prinsengracht van 1942 tot 1944. Anne, die haar schrijfsels altijd ondertekende met ’Je Anne’, vertelt over haar gevoelens, ontwikkelingen en (on)zekerheden, terwijl ze ondanks alles altijd optimistisch blijft. Met Chris Tates en Mariska van Kolck. Vanaf 9 februari in de theaters. Speellijst en info op markvijn.nl/je-anne/

Dubbele reiniging

Dat belooft wat, de nieuwe cleanser van M·A·C. Met de Hyper Real Fresh Canvas Cream-To-Foam Cleanser wordt uw huid hyperfris, hyperschoon en hyperzacht. Het heeft een textuur die verandert van een rijke crème in een weelderig, dik schuim. Ingrediënten als Japans pioenextract, kationisch hyaluronzuur en glycerine reinigen diep, terwijl het vochtgehalte van de huid behouden blijft en de huid niet trekkerig wordt. Er is ook een cleanser op oliebasis. Prijzen vanaf €20,-

Kriebeltrui

Met temperaturen net boven of net onder het vriespunt is een warme wollen trui een geliefd kledingstuk. Enig nadeel: ze kunnen nogal kriebelen. De oplossing is conditioner! Meng lauw water met wat conditioner en masseer dit zachtjes in de trui. Spoel het met de hand uit. Het zal de trui heerlijk zacht maken.

Leestip

Voor later: Het Aanzien Van 2023. Daarin heeft Lukas Spee alle opvallende gebeurtenissen van het afgelopen jaar verzameld. Zoals Oekraïne, het klimaatprotest, Feyenoord wordt landskampioen, de verkiezingen, de kroning van Charles en uiteraard de crompouce. Uitgever Spectrum.