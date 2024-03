Monique’s tips: superieur comfort voor de kleine passagiers

Naar het circus

Het Kerstcircus Cascades was 26 jaar een begrip in Utrecht, maar ook na kerst is het circus leuk. Daarom begint Cascades nu een nieuwe traditie: Circusfestival Cascades. Dat is het ’nieuwe’ circus met moderne acts van topniveau uit binnen- en buitenland. Met o.a. dansende acrobaten, een wedstrijd tussen jonglerende broers en een waterballet. Te zien van 29 t/m 31 maart in Stadsschouwburg Utrecht, meer info en kaartjes op stadsschouwburg-utrecht.nl.

Ladderloze panty

Klaar met die vervelende ladders in uw panty? Probeer dit eens met een nieuwe panty: maak ’m nat, stop ’m in een plastic zakje en leg ’m een nacht in de vriezer. Even laten ontdooien en u kunt ’m aandoen. Door de vrieskou worden de vezels in de stof sterker. Wat ook kan helpen, is uw benen en panty in te sprayen met haarlak. Als u ’m aan hebt getrokken sprayt u er nog een keer wat haarlak overheen. Ook dit maakt de panty steviger.

Nooit meer last van die vervelende ladders in je panty’s? Dan is hier de anti-ladder panty! 15 denier met versterkte teen- en ladderstop. Anti-Ladder panty 15 denier Hunkemöller Hier verkrijgbaar

Hoogste ­veiligheid

Voor uw kleintje wilt u vooral veiligheid, dat heeft fabrikant Nuna goed begrepen. Het presenteert met trots kinderautostoel PRUU. Die voldoet aan de hoogste veiligheids- normen en ziet er ook nog goed uit. Door de vijfvoudig verstelbare rugleuning genieten kleine passagiers van superieur comfort, zelfs tijdens lange ritten, en de PRUU kan 360 graden draaien, makkelijk bij erin- en eruittillen. Bekijk alle voordelen op nunababy.eu

Tuinieren

Tuinieren anno 2024 is meer dan onkruid wieden en het gras maaien. We praten hier over natuur, dus duurzaamheid en klimaatvriendelijk is ook nu het toverwoord. Daarbij komen de nieuwste producten van tuinmerk Nature® jou te hulp. Zo is er de compostmeter (€11,95), omdat het een bepaalde temperatuur verlangt om een effectieve composthoop te produceren. Met de vochtigheidsmeter weet je precies wanneer je moet sproeien en dankzij de regentonnen, die 250 liter water opvangen, ben je dan nog spaarzaam met water ook. Bekijk alle Nature®-producten op naturegardening.eu of in tuincentra in de buurt.

Schone vloer

Dat is makkelijk: met de Zo Vloer Schoon Spraywisser heeft u alleen de wisser nodig, zonder emmer of aparte mop. Er zit een handig spraymechanisme in de wisser, dat u simpelweg vult met het bijgeleverde schoonmaakmiddel. Water erbij en sprayen maar. Met de microvezelpad dweilt u daarna alle vuil van de vloer. Geschikt voor alle harde vloeren, van tegels, hout tot laminaat en zelfs natuursteen. Bekijk en bestel de wisser voor €68,- op zoschoon.nl.