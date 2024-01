Monique’s tips: omgekeerde variant van intermittent fasting in opmars

Stok achter de deur

oornemen is één, volhouden de rest. Daarom is een stok achter de deur een prima idee. In de app Way Of Life vult u uw doelen in: wat u wel of juist niet wilt doen in het nieuwe jaar. In een overzichtelijk schema ziet u uw vorderingen en het verloop, per week of per maand. Extra motivatie om het vol te houden of er wat meer aan te trekken.

Een écht stralende huid

Collageen is het meest voorkomende eiwit in het lichaam, essentieel onderdeel van alle bindweefsels, dat onze huid elastisch en stevig houdt. Maar de collageenproductie neemt na ons 25ste levensjaar af. Met Éclat Beauty helpt u de natuur een handje. Deze Marine Collageen Beauty Blend bevat behalve collageen maar liefst zestien vitamines en mineralen die bijdragen aan natuurlijke huidverjonging, hydratatie en het verminderen van rimpels. En door de zoete smaak drinkt het gemakkelijk weg. Het product werd samengesteld door moeder en dochter Filiz en Gamze, allebei een levende reclame voor hun product. Ontvang nu gratis Vitamine Gummies t.w.v. €19,95 voor een boost voor huid/haar/nagels als u zich bij uw eerste collageenbestelling op eclatantbeauty.nl aanmeldt voor de nieuwsbrief.

Intermittent fasting andersom

Intermittent fasting is een trend, maar dan wel vaak met (heel) laat ontbijten en stoppen na het avondeten. Nu is de omgekeerde variant in opmars: goed ontbijten, stevig lunchen en dan vroeg en heel licht avondeten. Na 18.00 uur mag u dan echt niks meer, dit vastengedeelte duurt tot de volgende ochtend 7 uur. Voordeel lijkt te zijn dat mensen meer afvallen dan bij een continu dieet en dat hun stofwisseling verbetert, wat minder kans geeft op ziektes als diabetes en hart- en vaatziekten. Of dit ook lang vol te houden is, wagen wij te betwijfelen…

Klaar voor het voorjaar

Het blijft nog wel even donker ’s avonds, dus steek uw licht op bij de mooie tuinverlichting van Paulmann, een combinatie van stijlvol design en insectvriendelijke verlichting. Met de flexibele Kimu –bestand tegen zeewater! – verlicht u speciale plekken. De Plug & Shine Led Basket is een tuinlamp in trendy rotanlook met makkelijk aan te passen gekleurd of wit licht. Met led-tuinspot Shira bepaalt u zelf de helderheid en kleur van de verlichting via Zigbee 3.0. Bekijk het hele assortiment op nl.paulmann.com.

Filmtip

In de romantische komedie She Came To Me lukt het componist Steven Lauddem (Peter Dinklage) niet om de muziek af te maken voor de opera die zijn grote comeback moet worden. Zijn vrouw geeft hem advies voor inspiratie, maar het is een onverwachtse onenightstand die de oplossing biedt. Nu in de bioscoop.