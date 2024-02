Monique’s tips: met déze tactische vakantiedagen lekker lang vrij

Tactische vakantiedagen

Een lange vakantie in ruil voor weinig vakantiedagen. Dat klinkt top, toch? Wie 2 tot en met 5 april vrij vraagt, heeft vanaf vrijdag 29 maart tot en met zondag 7 april vrij omdat in die periode Goede Vrijdag en Pasen vallen. Hemelvaartsdag valt op een donderdag, dus daar kun je met 4 vakantiedagen een week vrij hebben. Net als de week van 20 mei met Pinksteren. Sluit en begin het jaar goed door 23, 24, 27, 30 en 31 december en 2 en 3 januari vrij te nemen. Dan heb je maar liefst 16 dagen vrij i.v.m. de feestdagen.

Versterkende verzorging

Speciaal voor de rijpere huid ontwikkelde Weleda een 100% natuurlijke Versterkende Gezichtsverzorging met blauwe gentiaan, edelweiss en Centella Asiatica. De in prachtig diepblauw verpakte anti-aging lijn is bewezen effectief, verhoogt het collageengehalte van jouw huid, vermindert diepe rimpels en verbetert de gezichtscontouren. Het resultaat is een strakkere, fluweelzachte huid. Vanaf €30,99, weleda.nl

Fris tapijt

Oeps, jouw hond of kat heeft een plas op het tapijt of het kleed gedaan. Pak de baking soda er maar bij. Strooi een flinke laag over het plasje heen. Maak ondertussen een mengsel van water en azijn en spray dat over de laag baking soda heen. Laat het even drogen en je kunt het vervolgens met de stofzuiger opzuigen.

Een portie licht

Kom je door omstandigheden niet vaak buiten? Een daglichtlamp kan helpen om jouw dagelijkse portie vitamine D binnen te krijgen. Bij veel mensen helpt daglichttherapie ook bij vermoeidheid en depressieklachten. De lampen zijn er in alle maten en vormen, zelfs als bril. Voor onderweg zijn er compacte meeneemlampen. Bekijk goed de verschillende tests op internet, want de duurste is niet per se de beste. Let er wel op dat de lamp een lichtsterkte heeft van tenminste 10.000 lux en uv-vrij licht uitstraalt, dat is beter voor huid en ogen.

Authentiek Vietnamees

Rotterdammers hebben geluk, en anders doe je toch een dagje Rotterdam? In het hart van de stad opent op 1 maart Madame Saigon, een authentiek Vietnamees restaurant. Daar eet je de lekkerste gerechten, bereid volgens goed bewaarde familierecepten én geniet je van de kleurige ambiance in tropische sferen. Begin rustig met een heerlijke cocktail met Aziatische twist en laat je in de Vietnamese watten leggen. Info op madamesaigon.nl