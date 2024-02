Monique’s tips: meegluren op smartphone van je kind?

Even gluren

Heb je weleens stiekem in de telefoon van je kind gekeken? Je bent niet de enige… Maar liefst 70% van de ouders met jongere kinderen heeft dat het afgelopen jaar gedaan. Vooral chatgesprekken op bijvoorbeeld WhatsApp, Snapchat en TikTok worden in de gaten gehouden, maar ook de inhoud van verborgen mappen met foto’s en video’s. Doel daarvan is om in de gaten te houden wat kinderen allemaal delen en of dat veilig is. 51% geeft aan ook te kijken naar de locatie van hun kind.

Leestip

Er zijn in Nederland nog 104 watermolens en die staan vaak in de mooiste landschappen. Wandelboswachter Ellen Luijks schreef de handige wandelgids Wandelen Langs Watermolens. Daarin neemt ze de wandelaar mee in de wereld van deze bijzondere molens en hun functie, én over de plek waar ze staan. Haar man, professioneel natuurfotograaf Bob Luijks, maakte er de foto’s voor. Onder meer te koop via wandelboswachterellen.nl.

Optimale bescherming

Attivi Puri Hair is de eerste haarlijn van Collistar die oplossingen op maat biedt. De lijn speelt in op de behoeften van de hoofdhuid en het haar door alleen te bieden wat nodig is. Niets meer, niets minder. Er zijn zes attivi puri-moleculen: fytokeratine voor beschadigd haar, collageen voor fijn haar, vitamine C voor dof en gekleurd haar, hyaluronzuur voor hydratatie, niacinamide om te ontgiften en peptiden om de hoofdhuid te versterken. De moleculen zijn verwerkt in verschillende haarverzorgingsproducten. Prijzen vanaf €19,-. Bekijk alle producten op collistar.com.

Maart is moestuinmaand

Langzaamaan gaan we weer zonnige dagen tegemoet. Tijd om de tuin klaar te maken. Wie graag eigen gewassen verbouwt, kan het beste in maart starten met voorbereidingen. Maak de bedden vast onkruidvrij en maak vast een goede indeling want niet alle groenten kunnen naast elkaar groeien. Je kunt deze maand zelfs starten met voorzaaien, maar wacht nog even met zomerse groenten als tomaten en courgette. Wat je verder vast in jouw tuin kunt doen: het gazon kun je weer voor het eerst maaien. En pak de snoeischaar er maar bij, want klimop, klim- en struikrozen en hortensia’s hebben baat bij een goede snoeibeurt.

De mens achter de monsters

Altijd al willen weten hoe monsters, fantasiewezens en andere niet-bestaande figuren in films ontstaan? Playgrounds organiseert op 18 en 19 april a.s. The Art Department (TAD) in het Klokgebouw in Eindhoven. Daar wordt uitgelegd hoe deze figuren ontworpen en gemaakt worden. Aan het woord komen onder meer Rob Bliss, verantwoordelijk voor karakters als Dobby uit Harry Potter en Guardians of the Galaxy, Crash McCreery, van Jurassic Parc en Pirates of the Caribbean, en Karla Ortiz, die onder meer World of Warcraft creëerde. Info weareplaygrounds.nl