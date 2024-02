Monique’s tips: in déze landen zijn winterbanden verplicht

Aida naar Rotterdam

Heerlijk, spektakelstukken als AIDA.Dit voorjaar zal deze grootschalige productie van de beroemde opera van Guiseppe Verdi te zien zijn in Rotterdam. Het stuk beleefde zijn wereldpremière in Hamburg en is nu op tournee door Europa. Zaterdag 2 maart doet het gezelschap Rotterdam Ahoy aan. Alles is uit de kast gehaald voor een uniek spektakel: internationale topsolisten, een groot symfonieorkest, dansers én een groot operakoor. Ook het decor is spraakmakend, met videoschermen, special effects, soldaten, levensgrote standbeelden en zelfs een olifant! Kaarten verkrijgbaar via opera-in-ahoy.nl.

Weldadig warm

Heerlijk warm, dit donzen dekbed van De Witte Litear. Het 4 Seasons Dekbed is vederlicht en gevuld met het allerbeste eendendons voor een zalige nachtrust. 10% bestaat uit veertjes voor een optimale isolatiewaarde. Het dekbed bestaat uit twee delen, zodat u ook een dun zomerbed hebt. Heel goed om te weten: De Witte Lietaer gebruikt voor zijn donzen dekbedden enkel RDS-gecertificeerd dons van niet-levende plukdieren. Ga voor meer informatie naar home.dwl.be.

Winterbanden verplicht

Een skivakantie op de planning? Houd er rekening mee dat in een aantal landen winterbanden verplicht zijn. In Duitsland, Luxemburg en Zwitserland kunnen ze u aansprakelijk stellen wanneer u het verkeer hindert of mensen in gevaar brengt doordat u ze niet gebruikt. In Zweden en Finland is het verplicht om tussen 1 december en maart op alle wielen winterbanden te hebben. In Oostenrijk geldt dat tussen 1 november en 15 april en zijn bij winterse omstandigheden ook sneeuwkettingen op de aangedreven wielen verplicht.

Leestip

Zal dit 13de deel dan echt het laatste zijn? Andy en Terry bouwen in De Waanzinnige Boomhut Van 169 Verdiepingen weer dertien nieuwe verdiepingen! Er zijn nu een elektrische-ponystal, een LAWAAI-verdieping en een gekkokamer in de waanzinnige boomhut. Maar de vrienden worden achterna-gezeten door een leerplichtambtenaar. Kunnen ze die ontwijken én hun boek op tijd afkrijgen? Schrijver Andy Griffits, uitgeverij Lannoo.

Februari maand van gebit

Hoe goed hou je het gebit van je kat in de gaten? Zij geven niet snel aan dat ze kiespijn hebben, maar kunnen daar flink last van krijgen. Februari is de Maand van de Gebitsverzorging, wat landelijk wordt aangegrepen om meer aandacht te besteden aan het katten- en hondengebit. Er zijn dierenartsen die dan een gratis gebitscontrole uitvoeren of korting geven op behandelingen. Kijk bij jouw in de buurt welke dierenartsen meedoen met de Maand van het Gebit.