Monique’s tips: alles voor Valentijn

Valentijn voor vriendinnen

Hoeft natuurlijk niet, maar wel een leuk idee! Op 13 februari is het Galentine’s Day, de dag waarop je je vriendinnen in het zonnetje zet. Natuurlijk, er is ook Friendsgiving, maar vrouwenvriendschappen zijn wel een speciale dag waard. Het idee komt uit de tv-serie Parks And Recreation en sloeg zo aan dat het is blijven hangen. En iets vieren met dierbare vriendinnen is altijd gezellig toch?!

Leestip

De Ex Talk van Rachel Lynn Solomon is heerlijk en hilarisch, maar ook hartverscheurend. Shay werkt met plezier bij een radiostation, maar botst vaak met haar nieuwe eigenwijze collega Dominic. Shay komt op het idee van De Ex Talk, waar twee exen live relatieadvies geven aan luisteraars. Maar wie moeten dat gaan presenteren? De keus valt op Shay, samen met… Dominic! De show is een hit, maar hoelang kunnen Shay en Dominic door één deur?

Romantisch lakje

Een subtiel vleugje romantiek: speciaal voor Valentijnsdag komt NÉONAIL met de nieuwe Never-Ending Love gellak met hartvormige deeltjes. Kleine hartjes creëren de perfecte Valentijnmanicure met rode en roze tinten. Gebruik voor een transparante dekking met een prachtige glans een kleurloze base- en topcoat. Maar meer kleur kan ook met de 2-in-1-basecoats uit de Valentijnscollectie: Lady, Sexy, Raspberry en Perfect. De producten van NÉONAIL zijn verkrijgbaar via www.neonail.nl.

Schattige voeten

Ontworpen met de liefde in het achterhoofd, dus ze kunnen altijd, deze Skechers met hartjes. James Goldcrown, wereldberoemd door zijn iconische Love Wall-kunstwerken, heeft zijn herkenbare stijl toegepast op de Skechers-sneakers. In zachte pasteltinten of lekker vurig rood; ze stralen allemaal liefde uit door het kleurrijke hartjes-design. En deze blikvangers zitten ook nog eens heel comfortabel. Kijk op skechers.nl voor de volledige collectie.

Liefde is… Samen een workshop

Samen een avondje cursus en daarna thuis heerlijke cocktails maken, leuk! Dat kan met de workshop Exotische Cocktails van Wecandoo, gezellig in de Amsterdamse Pijp. Met mixoloog Romain, een professionele barman met jarenlange ervaring, creëert u zelf actief twee cocktails. Bekijk alle cocktails op wecandoo.nl.