ZIEN: tops en flops tijdens afsluiting awardseizoen

Van het hele awardseizoen is de uitreiking van de Oscars toch wel de avond waar het meest naar wordt uitgekeken. De grootste Hollywoodsterren waren aanwezig en dat resulteerde in een rode loper die werd platgetrapt door hoge hakken bij waanzinnige jurken.

Oeps…

Op de loper schitterde Emma Stone nog in deze licht mintkleurige jurk van Louis Vuitton, waar de peplum top de hoofdrol speelt. Even later scheurde de actrice echter uit haar jurk, door haar fanatieke gedans op het nummer I’m Just Ken van Ryan Gosling. Oeps…

Groot

Helemaal passend bij haar naam ging Ariana voor ’Grande’. Het lijfje omvat een subtiele nauwsluitende roze jurk, maar de enorme pofmouwen en sleep zorgden ervoor dat alle aandacht op de zangeres werd gevestigd.

Meest bijzonder

De prijs voor meest bijzondere outfit gaat zonder twijfel naar Cynthia Erivo. Zij verscheen als een soort draak in deze groene leren creatie van Louis Vuitton. Vergeet niet te kijken naar haar enorme nagels, waar haar nagelstylist wel even zoet mee is geweest.

Levende discobal

Veel feestelijker dan Gabrielle Union kan haast niet. De actrice leek wel een levende discobal in deze set van Carolina Herrera, gemaakt van duizenden glimmende bloemetjes met diamant. Met haar haren in een strakke knot hield ze het verder kalm, heel verstandig.’

Polkadots

Tijdens één van de shows van Dior werd Jennifer Lawrence op slag verliefd op deze zwarte strapless jurk met polkadots. Begrijpelijk, maar meer geschikt voor een iets minder ’over de top’-evenement als de Oscars.

Flop

Oké, bij de Oscars kijkt men niet snel op van een heftige outfit, maar Molly Sims sloeg toch echt de plank mis. Het is een rare combinatie van een klassieke roze jurk, maar met een veel te sexy decolleté, en wat is de functie van het enorme zilveren touw?

Details

Als vrouw van Matthew McConaughey deed Camila Alves niet onder voor de bekendste actrices. Er was veel te zien; de latex handschoenen, een diamanten bustier en dan nog die ketting in de vorm van een slang die om haar nek hangt.