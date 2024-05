ZIEN: sterren opgedoft voor groot modespektakel

De eerste maandag in mei staat altijd vet omcirkeld in de agenda van modeliefhebbers. Dan beklimmen grote namen de beroemde trappen bij het Met Gala in de meest bijzondere kostuums. Dit jaar was het thema The Garden Of Time. En dat betekent veel bloemen…

100 karaat

Als medevoorzitter van dit evenement kun je natuurlijk niet onderdoen voor de andere aanwezigen. Dus verscheen J.Lo in een doorschijnende jurk van Schiaparelli met sieraden van Tiffany & Co, van in totaal zo’n 100 karaat.

Twee delen

Maar liefst 2,8 miljoen microkraaltjes en 13.500 arbeidsuren zitten er in deze waanzinnige jurk van Thom Browne. ’Een eer voor mij om dit voor hen te presenteren’, zei Gigi Hadid. Later op de avond trok ze het rokgedeelte uit, waarna er een witte strapless jurk met split overbleef.

Negen man nodig

Normaliter gaan er meerdere sterren tegelijk de trap op. Voor Cardi B moest die regel echter wijken, want zij nam met haar gigantische jurk vrijwel de hele loper in beslag. Er waren maar liefst negen mensen nodig die haar hielpen de jurk te verplaatsen.

Groot contrast

Nicole Kidman stal de show in een Balenciaga-jurk, geïnspireerd op een couturestuk van Cristóbal Balenciaga uit 1951. Een gedurfd contrast, dat wit met diepzwart. Maar waar is de knipoog naar het thema?

Nieuwe coupe

Amanda Seyfried ruilde haar kenmerkende blonde lokken in voor een zilveren coupe, inclusief haarband met blaadjes. Dat paste, net als haar roze lippen, perfect bij haar volumineuze Prada-jurk.

Kleurrijk geheel

De outfit die Nicki draagt, illustreert mooi de maand mei. Het geel van de zon die zich steeds meer laat zien en de felgekleurde bloemen die uitkomen. Ze is daardoor het stralende middelpunt.

Smalle taille

Lekker dramatisch is de rok van Kim Kardashian, maar toch maken fans zich zorgen na deze wat ingetogener look. Kim stond lange tijd juist bekend om haar volle figuur, maar verscheen nu ineens met een extréém smalle taille…