ZIEN: sterren in verbluffende outfits tijdens Oscars-afterparty

Alle awardshows van de afgelopen weken leverden fantastische outfits op. Voor de Vanity Fair Oscars-afterparty deed menigeen er nog een schepje bovenop. Van diepe decolletés tot doorkijkstof, de afsluiting van het award-seizoen werd uitbundig gevierd.

Iets vergeten?

Tijdens de Oscars koos Florence Pugh al voor de doorschijnende trend, maar tijdens het feest erna verraste ze vriend en vijand met een wel heel pikante versie. Ze besloot er geen beha onder te dragen, waardoor haar tepels duidelijk zichtbaar waren.

Zwanenvleugels

Blijkbaar vond Kelly Rowland enkel het zwarte jurkje wat te bloot. Dus werd er een enorme sleep aan vast gemaakt, die wat weghad van zwanenvleugels. Spectaculair wel, net als het decolleté, dat hopelijk op z’n plek bleef zitten…

Glitter en glamour

Op de Oscars verscheen Margot Robbie nog in een sierlijke lange zwarte jurk. Nou, tijdens de afterparty ging ze voor het tegenovergestelde: een goud korsetpakje met een hoop glitter en glamour.

50?!

Hoe bloter, hoe beter, moeten Heidi Klum en haar stylist hebben gedacht. Dus kozen ze voor een ontwerp van Harris Reed, waar de vele uitsnijdingen en hoge split haar strakke figuur deels tonen. Zou u haar 50 jaar geven?!

Kunstwerk

Chlöe Bailey tilde het onderwaterthema naar hoger niveau met deze bronskleurige nauwsluitende jurk van Robert Wun. Het onderstuk is een waar kunstwerk, waarvoor koraal als inspiratie diende.

Honderden diamanten

Het hoofddeksel van Anya Taylor-Joy liet hoofden draaien. Het leek op het eerste gezicht een prop aluminimumfolie, maar het bleek uit een iets duurder materiaal te bestaan: honderden diamanten. Die kwamen ook weer terug op de schouders van het zwarte mini-jurkje.

Gedurfd accent

Ondanks dat Selma Blair al een aantal jaren met MS kampt, maakte ze er toch een feestje van. In één hand een stok ter ondersteuning, maar de ander ging gewoon de lucht in. En dat in een ondeugende jurk, waar het accent vooral op de zwarte beha ligt.