ZIEN: dít trok bekend Nederland aan naar het Boekenbal

De rode loper van het Boekenbal liep ook dit jaar weer vol met schrijvers, cabaretiers en andere bekende Nederlanders. Dit jaar was de dresscode ’een vleugje goud’, en daar wisten de meesten wel raad mee.

Gesprek van de avond

Een vleugje? Ik kom helemáál in het goud, moet de gedachte van Joosje Duk zijn geweest. Haar lakleren outfit was het gesprek van de avond. Ze was daardoor letterlijk het stralende middelpunt, maar ook de vorm van deze eehm… jurk was nogal bijzonder te noemen.

Sexy

Gwen van Poorten kwam naar het bal voor ’het laatste stukje motivatie’ om haar boek af te schrijven. Of ze die gevonden heeft, is afwachten. Ze zag er in ieder geval prachtig uit in dit sexy jurkje van Tommy Driessen, met handschoenen en gouden details.

Lekker tegendraads

Heleen van Royen maakt wel vaker de tongen los, zoals met haar seksdagboek, én op het Boekenbal toen ze niet in een gouden, maar in een zilveren jurk verscheen. Toegegeven, hij staat prachtig. En de armband is toch een ieniemini vleugje goud.

Zwoele zomerse avond

Wie naar Mieke van der Weij kijkt, wordt toch spontaan vrolijk?! Haar kleurrijke jurk doet snakken naar een zwoele zomerse avond. Met de gouden drapering en pumps zorgt ze voor een chique twist, waardoor het een prima rodeloper-outfit is.

Geen joggingbroek meer

Ze is hartstikke druk met het laatste hoofdstuk van haar nieuwe boek. Toch verruilde Daphne Deckers speciaal voor het Boekenbal haar joggingbroek voor deze doorschijnende jurk met zilveren accenten. Mét gouden koffertje als gewenst detail.

Van top tot teen

De dresscode is Milouska Meulens op het lijf geschreven. Goud staat de presentatrice prachtig, dus hulde ze zich er van top tot teen in. De jurk heeft een subtiele tint, waardoor de accessoires er lekker uitknallen.

Vrouwenpak

Kimberley Klaver gooide het over een andere boeg en koos voor het vrouwenpak. Met een buik die gezien mag worden, droeg ze er een feestelijke croptop onder. Volgens Kimberley was het een geslaagde avond: ’Het was er weer één voor in de… (vul maar in).’