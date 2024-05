ZIEN: BN’ers pakken flink uit voor gala

Bekend Nederland reisde naar Leusden voor het 22ste Musical Awards Gala. Daar draait het natuurlijk om de felbegeerde beeldjes die worden uitgereikt, maar de rodeloperlooks van de aanwezigen waren ook om van te smullen.

Gouden randje

Hoewel ze hier zilver draagt, was het voor Brigitte Heitzer een avond met een gouden randje. Zij won een Musical Award voor haar hoofdrol in de musical Mama Mia! De jurk is gemaakt door Tommy Driessen en zit haar werkelijk als gegoten.

Koninklijk

Hélène Hendriks verraste het publiek met een koninklijke japon in een dieprode kleur én een bijzonder laag uitgesneden decolleté. Of dat laatste nou helemaal past bij zo’n jurk én bij Hélène, daar waren de meningen over verdeeld. Maar hij staat haar geweldig!

Oók winst

Geen award, maar wel de prijs voor meest opvallende outfit voor Carolina Dijkhuizen. ’Een plek op de best dressed-lijst is óók winst, schat’, aldus de actrice. Er zijn geen beelden van, maar wellicht droeg ze het pak, van ontwerper Claes Iversen, op Koningsdag weer.

Goud

Alsof Nandi van Beurden het aanvoelde, verscheen ze stralend in het goud. De Tocht, de musical waarin zij een hoofdrol vertolkt, won de felbegeerde Vrienden-loterij Publieksprijs voor Beste Musical.

Varkentjesroze

Marie Verhulst verscheen toepasselijk in het varkentjesroze. De 3 Biggetjes, de musical van haar vader waarin zij een hoofdrol speelt, won de publieksprijs voor beste familiemusical. Het staat haar leuk, maar het jurkje is wel héél kort voor een gala-avond als deze.

Met een knipoog

Met een nominatie voor Beste Vrouwelijke Hoofdrol in een Grote Musical was het voor Shanna Slaap een bijzondere avond. Ze kwam in een op en top feestelijke jurk voor de dag, wat een knipoog lijkt naar haar eerdere rol als prinses Jasmine in Aladdin.

Vintage

’Ik voelde me een prinses op de loper’, aldus Nurlaila Karim, die voor een prachtige vintage creatie koos. Het off-shoulder bovenstuk zorgt voor extra klasse, net als haar stijlvol opgestoken kapsel.

Foto’s: Reni van Maren en Mischa Schoemaker