Mode: dít trokken de sterren aan in Cannes

Cannes stond de afgelopen week compleet in het teken van het 77ste Filmfestival. Acteurs, filmmakers en andere grote namen reisden af naar het zuiden van Frankrijk om deze feestelijke week bij te wonen. Én om zich van hun beste kant te laten zien, natuurlijk.

Cowboytrend

Naast alle jurken viel het pak van Winnie Harlow juist op. Het model straalde elegantie uit. Het geheel kreeg een speelse twist door de met parels gedecoreerde mesh-stukken. Met de enorme hoed geeft ze een knipoog naar de cowboytrend.

Serieuze zaak

Greta Gerwig mocht zich voorzitter van de jury van het 77ste Filmfestival noemen. Een hele eer. En tegelijkertijd een serieuze taak, waar natuurlijk ook een keurige jurk bij hoort. Dus hulde ze zich in een klassieke creatie, in een lichte goudtint.

Comeback

Om gezondheidsredenen was Bella Hadid tijdelijk uit de schijnwerpers, maar in Cannes was het tijd voor haar comeback. Dat deed ze in een jurk die erg weinig aan de verbeelding overliet. Het is een trend, maar toch vond niet iedereen het bij een evenement als dit passen…

Vintage

Het lijkt een heuse rodeloper-trend: vintage jurken. Voor Anya Taylor-Joy werd een Christian Dior-jurk uit 1957 in een modern jasje gestoken. Resultaat: een prachtige glinsterende baljurk. De juwelen van Tiffany & Co maakten haar look schitterend af.

Prachtig rood

’Ik voelde me net een prinses’, aldus Rose Bertram over haar felrode Cannes-look. De jurk van Woná Concept was door de corsettop sexy, maar had ook zéker klasse door de combinatie met de enorme rok. Prachtig geheel.

Hollandse schone

Met haar lichtroze jurk was Romee Strijd niet de witte maar de roze zwaan in het Zwanenmeer. Het Nederlandse model straalde in deze dromerige verencreatie van modehuis Eman AlAjlan.

Meters lang

Heidi Klum stal de show in een satijnen jurk van Saiid Kobeisy. Op de foto niet te zien, maar hij liep uit in een ellenlange sleep, waardoor Heidi flink wat hulp nodig had om hem te dragen. Dat zorgde voor een lekkere portie drama op de rode loper.