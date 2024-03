Lekker loeren: sterren in fantastische galajurken

Het prijzenseizoen is in volle gang en gelukkig zijn de mooie jurken nog niet op. Bij de uitreiking van de SAG Awards kwamen weer prachtige creaties voorbij, waar het tonen van een beetje huid niet werd geschuwd.

Gedurfd in latex

Twee maanden geleden verwelkomde Ciara haar vierde kindje, maar dat weerhield haar er niet van om zich voor deze gelegenheid compleet in latex te hullen. En hoe! Met deze chocoladebruine jurk bewijst de zangeres dat latex allesbehalve ordinair hoeft te zijn.

Dekbed als detail?

Margot Robbie kan het Barbie-roze duidelijk nog niet loslaten. Evenals haar dekbed, want daar doet deze enorme sjerp wel een beetje aan denken. Toch voegt het wel het nodige drama toe aan de vrij simpele zwarte mini-jurk van Schiaparelli.

Tape is het geheim

Ondanks dat het lijkt op iets wat zo bovenop de kerstboom kan, is de modewereld lyrisch over Rachels jurk. Al moest ze daar wel wat voor over hebben. ’Ja, het is comfortabel, maar er zit overal tape. Tape is het geheim van deze jurk.’

Poederroze

Brie Larson voelde zich geweldig in deze poederroze creatie die Versace speciaal voor haar ontwierp. ’Ik ben er heel blij mee. Het is iets waar we het al een tijd over hadden, gebaseerd op een foto van Claudia Schiffer. Ze hebben me geholpen dat mooi tot leven te brengen.’

Magisch

Laverne Cox ging voor vintage glamour met een asymmetrische jas van Alexander McQueen uit 1996. Gecombineerd met een doorschijnende bodysuit, fluwelen maxirok én handschoenen en een choker vol kralen. Misschien wat veel, maar absoluut magisch.