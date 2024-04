Lekker loeren: sterren hullen zich in heerlijke lente-outfits

Zo langzamerhand kunnen we onze winterjas weer opbergen en het stof van onze voorjaarsgarderobe kloppen. Deze bekende dames zijn al in de stemming en hullen zich in vrolijke kleuren en korte tops. Een enkeling showt zelfs al haar blote benen…

Hippe twist

Een blazer kan altijd voor wie goed gekleed voor de dag wil komen. Kan wel wat warm zijn, maar daarvoor heeft Gigi Hadid een oplossing: een verkorte versie ervan, met een verkorte blouse eronder. Hartstikke hip.

Nog steeds Barbie

Ashley Roberts neemt de Barbie-trend mee naar het voorjaar en hult zich volledig in zachtroze. Geen tussenjas, maar een tussenjurk die al wel de vrolijkheid van de zomer uitstraalt, maar ook enigszins warm is.

‘Normaal’

Hoewel Julia Fox regelmatig gesprek van de dag is vanwege haar weinig verhullende outfits, hield ze het deze keer vrij ’normaal’. Nu is normaal voor haar alsnog opvallend, onder meer door het gifgroen, dat ook terugkomt op haar lippen.

Modekleur

Groen moet je doen, lijkt het motto van dit voorjaar. Amanda Holden straalt in deze vrolijke kleur. Leuke jurk ook, alleen is een goede beha geen overbodige luxe bij zo’n nauwsluitende top.

Color blocking

Geel is eveneens een geliefde lentekleur, wat dat betreft zit Rebecca Hall goed. Helaas oogt de coltrui in combinatie met de rok en schoenen wat tuttig. Maar de actrice doet wel subtiel aan color blocking met de combinatie van geel, groen en rood.

Knalkleur

Straalt veel power uit, zo’n pak in een knalkleur. Heidi Klum vrolijkt het straatbeeld lekker op met deze outfit, waar ze haar tas op af heeft gestemd. Met als accent goud, dat terugkomt op haar nagels, in haar sieraden én in de open hakken.

Zonder broek

Er is in Hollywood een wat omstreden trend gaande, namelijk de zogeheten no pants-trend. Kristen Stewart is fan en verscheen in enkel een gebreide slip, waar ze een keurige crèmekleurige blouse op droeg. Staat toch wat vreemd, zo zonder broek…