In beeld: sterren halen alles uit de kast voor hun entree

Een modeshow, het Time 100 Gala en de uitreiking van de AFI Lifetime Achievement Award aan Nicole Kidman: afgelopen week werden er heel wat rode lopers uitgerold. De contrasten waren groot, de één verscheen in een klassieke jurk, de ander in lingerie.

Vastgebonden?

U zult vast begrijpen dat Lisa Rinna heel wat bekijks had in deze outfit. Door de zwarte linten die horizontaal over haar jurk lopen, lijkt het alsof The Real Housewives of Beverly Hills-ster vastgebonden is. Spectaculair is haar jurk wel.

Goud voor Nicole

Nicole Kidman was de ster van de avond tijdens de American Film Institute Awards. Dat was ook wel te zien aan haar glinsterende gouden robe van Balenciaga. Een mooi nauwsluitend model, met als extraatje een enorme sleep die ze hier vasthoudt.

Proost!

Het is Doja Cat die afgelopen week de meeste monden liet openvallen. Alsof de lingerieset en mega bontjas nog niet apart genoeg waren, koos de zangeres ook voor opvallende accessoires: een koffer waar lingerie uithangt en een glas wijn…

Lente vibes

In tegenstelling tot Lisa en Doja koos Naomi Watts juist voor elegantie. De actrice hulde zich in een pasteltint, passend bij de tijd van het jaar. De oplettende kijker ziet de roodgekleurde teennagels. Het rood had ze mooi op haar vingers kunnen doorzetten.

Klasse

Uma Thurman straalde in een paarse robe van Prada. Het klassieke model krijgt een bijzondere twist door de (afneembare) vleugelmouw aan één kant. Met de gouden sieraden en tas maakte de actrice het extra feestelijk.

Speelse twist

Het was Thom Browne die deze korsetjurk met speelse uitsnijdingen en bijpassende blazer ontwierp. De kleur staat erg mooi bij de teint van Taraji P. Henson en daar wist haar visagist wel raad mee: de kleur kwam terug in haar oogschaduw.

Sexy maar ook klasse

Voor een zogeheten naakte jurk wordt vaak een doorschijnend stofje gebruikt. Chanel pakte uit met een jurk van duizenden zilveren ringetjes. Aan Dua Lipa de eer om die te dragen, wat resulteerde in een bijzondere combi van klasse én sexy.