In beeld: dít trokken de sterren aan naar Emmy Awards

Het awardseizoen is dit jaar aangevuld met de 75ste Emmy Awards. Die zou afgelopen september plaatsvinden, maar toen was heel Hollywood in staking. Eén voordeel: de sterren hadden langer de tijd om na te denken over hun outfit en stelden zéker niet teleur.

Gothic

Het lijkt een trend: na grote namen als Kim Kardashian en Winnie Harlow gooit ook Laverne Cox het over de gothic-boeg met haar zwarte leren jurk. De combinatie met de zwaar aangezette make-up geeft haar een mysterieuze uitstraling.

Vier maanden werk

Maar liefst vier maanden werd er gewerkt aan Hannahs jurk, die werd opgeleverd met honderden kristallen en een gigantische kanten sleep. ’Ik ben een vrouw met rondingen en ik wilde er zeker van zijn dat ik onze ’sappige vogels’ goed vertegenwoordig’, zei ze. Nou, dat is gelukt!

Van joggingbroek naar galajurk

Katherine vond het geweldig om weer eens flink uit te pakken, omdat ze tegenwoordig vooral ’in joggingbroeken leeft’ op haar boerderij in Utah. Daarvoor klopte ze aan bij Reem Acra, die haar deze prachtige strapless jurk in een krachtige kleur aanreikte.

Gifgroen

Eén van de meest opvallende outfits deze avond was die van Jessica Chastain. Niet zozeer door de snit, want die is vrij simpel, maar door de gifgroene kleur die enorm in het oog sprong. Soms is minder juist meer, moet Gucci gedacht hebben.

Mooi of niet?

De meningen verschillen erg over deze outfit van Selena Gomez. Of deze jurk van Oscar de la Renta nou mooi is of niet, ze was in ieder geval het gesprek van de avond. En bovendien maakt haar stralende lach heel veel goed.

Babybuik als hoofdonderwerp

Suki Waterhouse is in verwachting van haar eerste kindje en zit op zo’n roze of blauwe wolk dat haar babybuik het hoofdonderwerp van haar jurk is. Met blote rug en lage taille is-ie extra goed zichtbaar en de grote strik die onder haar buik prijkt, maakt het mooi af.

Lentegevoel

Wat betreft Jenna Ortega kan de winter niet snel genoeg afgelopen zijn. Met deze hoepeljurk van Dior haalt de Wednesday-actrice het lentegevoel alvast naar de rode loper. De zachte kleuren maken er een lieflijke verschijning van.