In beeld: awardseizoen van start met prachtige creaties

Met de uitreiking van de Golden Globes is het awardseizoen weer van start gegaan. De bijbehorende spraakmakende rodeloperlooks van de sterren stelden niet teleur. Het was een vrij kleurrijke ’optocht’, waar rood ietwat dominant lijkt.

Trend mee naar 2024

Emma Stone neemt de gedurfde naakte jurkentrend mee naar 2024 en hulde zich in een Louis Vuitton. De geborduurde bloemen werden tactisch geplaatst waardoor het niet té naakt werd, maar een stijlvol geheel.

Gedurfd

Heidi Klum koos voor een jurk, of nou ja, voornamelijk rok, waar je u tegen zegt. Die gaf ze een ondeugende twist met een sexy split en een omhoog geperst decolleté. Dat ze afgelopen zomer vijftig kaarsjes heeft uitgeblazen, zou je met deze verschijning haast niet geloven…

Nog een keer Barbie

Met een nominatie voor haar hoofdrol in de veelbesproken Barbie-film kon Margot Robbie het niet laten om de Superstar Barbie uit 1977 te eren. Giorgio Armani Privé creëerde deze fantastische één op één look. Toegegeven, knalroze staat haar echt goed.

Superheldin

Het is modehuis Giorgio Armani die deze zijden jurk speciaal voor Selena Gomez maakte. De krachtige kleur rood in combinatie met het bandwerk over haar schouders maakt van haar een soort superheldin. Wel een sexy variant, door het spannende bovenstuk.

Nieuw onderdeel

Helen Mirren zei ooit eens: ’Ze moeten aan de Olympische spelen het onderdeel ronddraaien in een mooie jurk toevoegen.’ Zoals u ziet oefent de actrice fanatiek. Dit keer in een paarse robe van Dolce & Gabanna, die volgens sommigen in het rijtje slecht gekleed hoort…

Romantisch

Ondanks de romantische twist lijken de verhoudingen van deze creatie niet helemaal te kloppen. Waar de bovenkant bestaat uit weinig stof en dunne spaghettibandjes, is de rok juist erg volumineus. Desalniettemin staat de kleur rood Florence Pugh prachtig.

Zeemeerminsilhouet

Dua Lipa’s nominatie voor Original Song Dance The Night uit de Barbie-film kwam met een knipoog terug in haar Schiaparelli-jurk. Het volumineuze zeemeerminsilhouet was namelijk een variatie op haar rolletje in de film. Prachtige creatie.

Bij de Barbie club

Jennifer Lopez kwam naar de Golden Globes om haar genomineerde man Ben Affleck te supporten, maar lijkt met deze poederroze look ook aan te sluiten bij de fans van Barbie. Een waanzinnige verschijning, mede mogelijk gemaakt door Nicole + Felicia Couture.