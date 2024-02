Grammy’s: muziek- of modefeest?

Aanwezigen van de Grammy Awards vroegen zich af: gaat het om de prijzen die worden uitgereikt of om de meest uitbundige creatie? Want naast het vieren van de grote winnaars was het op de rode loper ook een heus (mode)feestje.

Zeemeerminvibes

Paris Hilton koos voor het onderwaterthema. De stijl van de aquablauwe jurk versierd met diamanten en feestelijke pailletten omschreef ze zelf als ’zeemeerminvibes’. Wel een sexy zeemeermin dan…

Voldoende drama

Het is het donkere latex dat deze japon zowel sexy als stoer maakt. De sleep zorgt tegelijkertijd voor een dramatische twist, waar de modellenblik van Alessandra Ambrosio een schepje bovenop doet.

‘Waarom?’

Dat jonge meiden uitpakken met een weinig verhullende jurk is één, maar dat een vrouw als Heidi Klum dat ook doet, begreep niet iedereen. ’Dat heeft zij toch helemaal niet nodig?’ Misschien heeft het met haar zestien jaar jongere man te maken…

Superheldin

Kylie Minogue leek wel een superheldin in deze spannende japon. Wel wat te veel van het goede, met de split aan weerszijden, de doorschijnende korsettop, en dan nog die cape. Maar wat ziet ze er goed uit!

Spannende variatie

Dua Lipa hulde zich in een gewaagde metallic jurk, met diep decolleté en uitsnijdingen op beide heupen. Die uitsnijdingen lijken een spannende variatie op de zakken die normaal op een blazer te vinden zijn.

Bijzondere prijs

Tyla stond in de spotlights: zij won de eerste Grammy voor Best African Music Performance. Ook haar tropische outfit zorgde ervoor dat alle ogen op haar gericht waren. Alsof ze te gast was op een chic strandfeest.

Grammy-koningin

Met deze creatie van Schiaparelli Couture met dramatische sleep straalde Taylor Swift iets koninklijks uit. Aangezien ze voor de vierde keer de award voor album van het jaar won en daarmee het record verbrak, mag ze zich ook echt een Grammy-koningin noemen.