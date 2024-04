Royalty-expert Jeroen Snel in de kreukels na val van fiets

Royalty-expert Jeroen Snel heeft zijn schouder gebroken. Dat vertelde de 54-jarige koningshuisdeskundige dinsdag in RTL Boulevard.

“Ik ben gevallen op de fiets gister”, aldus Snel. “Een gladde garagevloer en het ging mis. Mijn schouder is gebroken.” De arm van de expert rustte tijdens de uitzending in een arm sling. Het is niet duidelijk hoe lang Snel dit hulpmiddel moet gebruiken.

Mening nog intact

De koningshuiskenner was ondanks zijn blessure toch in de studio aanwezig om te vertellen wat hij vond van de serie Máxima, die vanaf 20 april te zien is op Videoland.