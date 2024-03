Martijn Krabbé heeft vorm van kanker: treurig nieuws, maar er zijn nog meerdere behandelopties

Martijn Krabbé heeft een vorm van kanker. Dat deelt de 55-jarige presentator dinsdag via Instagram. Krabbé laat weten dat er “nog meerdere behandelopties” zijn.

“Er is bij mij een vorm van kanker gevonden”, begint Krabbé zijn bericht. “Dat is treurig nieuws, maar ik zie ook genoeg kansen hier iets mee te doen.”

“Voor mijn gezin is dit het moeilijkst”, gaat Krabbé door. “Gelukkig kan ik zeggen dat ze sterk zijn en er zelfs met humor over praten. Over kanker valt niet zoveel te lachen maar ze hebben het voor elkaar gekregen hoor. Met liefde overwin je eigenlijk alles. Ik sta er dus hoe dan ook goed voor.”

Krabbé laat weten “wel weer een keer in de lucht” te komen als hij en zijn gezin “van de schrik zijn bekomen”. “Voor nu hoop ik dat we een beetje met rust worden gelaten”, besluit hij.

Geschrokken

RTL is geschrokken van het nieuws. Dat zegt een woordvoerster van de zendergroep tegen het ANP. Krabbé staat “er positief in en wil graag blijven werken”, aldus de zegsvrouw.

“Hij zal het de komende maanden wel iets rustiger aan doen en daar is alle ruimte voor”, zegt de woordvoerster. “We vinden het inspirerend hoe Martijn met de situatie omgaat en vragen iedereen om de rust en privacy die hij en zijn gezin nodig hebben te respecteren.”

De gezondheidssituatie van de 55-jarige presentator heeft volgens RTL “geen invloed op zijn huidige programma’s zoals Kopen zonder Kijken“. Een nieuw seizoen van het huizenjachtprogramma begint maandag.