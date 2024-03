Winter Vol Liefde-setje Saul en Amy Rose verwachten eerste kind

Winter Vol Liefde-kandidaten Saul Coltof en Amy Rose de Bruijn verwachten een kindje. Op Instagram deelt het koppel een foto van de zwangere buik van Amy Rose.

De twee deden afgelopen seizoen mee aan het RTL-datingprogramma, waarin Nederlanders met een verblijf in de sneeuw op zoek gaan naar een partner. Er waren al geruchten over een zwangerschap toen het programma nog op televisie te zien was.

Grootste avontuur

“Baby Coltof onderweg, ons grootste avontuur tot nu toe”, schrijft het stel.

Beeld: Instagram@amyrosedebruijn