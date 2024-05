De effecten van een gietvloer op je complete interieur

Ben jij op zoek naar een nieuwe vloer voor in je huis, dan is een gietvloer zeker iets om over na te denken. Omdat we vaak zien dat mensen een gietvloer associëren met de grijze betonnen vloeren in magazijnen, is het goed om hier eens wat dieper op in te gaan.

Het klopt inderdaad dat dit in de basis dezelfde soort vloeren zijn, maar als je kiest voor een gietvloer in huis, dan zijn dit natuurlijk totaal andere vloeren, dan een vloer die tegen het enorme gewicht van bijvoorbeeld een heftruck moet kunnen. Omdat er naast de vele decoratieve voordelen van een gietvloer ook de nodige praktische voordelen zijn, willen we deze graag stuk voor stuk met je bespreken. Vooral als we het hebben over de mate waarin een gietvloer maar onderhouden hoeft te worden, zien we vaak dat de meesten hier erg enthousiast van worden. Reden genoeg om dit artikel even rustig door te lezen dus.

Stijlvol en tijdloos

Een van de meest opvallende effecten van een gietvloer is de stijlvolle en tijdloze uitstraling die het aan je interieur geeft. Met zijn strakke en egale afwerking past een gietvloer perfect bij verschillende interieurstijlen, van modern tot industrieel. De eenvoudige maar stijlvolle look van een gietvloer maakt van je ruimte een ware eyecatcher, zonder dat het te overheersend wordt. Dit heeft als voordeel dat het geen probleem is om bijvoorbeeld na een aantal jaren te veranderen van een landelijk interieur naar een wat meer moderne look. Doordat de gietvloer eigenlijk tijdloos is, maak je met alleen de aankleding het verschil. Bekijk daarom eens geheel vrijblijvend de website van epoxywinkel om te kijken welke verschillende gietvloeren er allemaal zijn.

Ruimtelijk gevoel

Heb jij een relatief klein huis, dan wil je natuurlijk wel zo optimaal mogelijk gebruik maken van de ruimte. Een goede eerste stap is ervoor zorgen dat de ruimte optisch een stuk groter oogt. Dit is dan ook direct de reden waarom een gietvloer zoals epoxy giethars ook voor kleine woonkamer een perfecte keuze is. Doordat deze vloeren naadloos zijn, zorg je ervoor dat de vloer weinig tot geen details heeft die kunnen afleiden van de rest. Combineer je dit met een strak interieur met een of twee eyecatchers, dan zul je zien dat je woning direct een flink stuk groter lijkt. Belangrijk daarbij is wel dat je niet alleen qua vloer kiest voor een lichte kleur, maar ook de muren en plafonds. Hoe donker de kleur, hoe kleiner een ruimte lijkt.

Onderhoudsvriendelijk

We hebben er in de inleiding al even iets over gezegd, maar in het verlengde van vorige alinea, heeft deze vloer door het ‘ontbreken’ van naden en kieren veel minder onderhoud nodig dan een houten vloer bijvoorbeeld. Ergens ook wel logisch, want allereerst is hout een natuurlijk product dat dus ook kan gaan werken, maar nog belangrijker is dat vuil en andere resten zich niet kunnen gaan ophopen omdat de vloer ze de mogelijkheid niet heeft. Belangrijk is natuurlijk wel dat je de vloer regelmatig stofzuigt en dweilt, maar dit hoeft dus lang niet zo vaak als bij veel andere vloeren. Hoe fijn is dat?

Dit artikel is een partnerbijdrage.