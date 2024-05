Joost Klein werd tweede in halve finale achter Israël

Joost Klein is donderdag in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival tweede geworden. Hij kreeg van het publiek in totaal 182 punten, heeft de European Broadcasting Union (EBU) bekendgemaakt. Israël won deze halve finale: zangeres Eden Golan kreeg van de televoters 194 punten.

Armenië werd derde met 137 punten en opvallend genoeg eindigde de uiteindelijke winnaar Zwitserland op de vierde plaats met 132 punten.

De eerste halve finale op dinsdag werd gewonnen door Kroatië (177 punten), gevolgd door Oekraïne (173) en Ierland (124).

Beeld: Getty Images