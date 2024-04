Joost Klein over oproep tot songfestivalboycot: ik hoor de pijn

Joost Klein hoort “de pijn” van de mensen die hem in een open brief hebben verzocht het Eurovisie Songfestival te boycotten om de deelname van Israël, ondanks de oorlog in Gaza. Dat vertelde de zanger, die toegaf de brief nog niet helemaal te hebben gelezen, voorafgaand aan Eurovision in Concert in AFAS Live in Amsterdam.

“Helaas is het een te groot dilemma om denk ik op een kleine harlekijn als ik af te schuiven”, zei Klein tegen de aanwezige pers. “Als ik een wereldleider was, zou ik al lang wat hebben gedaan hoop ik.”

De zanger is in ieder geval niet van plan om het songfestival in het Zweedse Malmö volgende maand te skippen. “Nee, ik heb al geboekt joh. Ik heb al contracten ondertekend”, zei hij. “De transfer gaat gewoon door.”

Open brief

Onder anderen acteurs Nasrdin Dchar, Najib Amhali en Ramsey Nasr ondertekenden de open brief aan Joost Klein. Voor Eurovision in Concert, de grootste songfestivalpreparty, is er een demonstratie van de pro-Palestijnse organisaties BDS Nederland en de Rotterdam Palestina Coalitie (RPC).