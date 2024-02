Dit is de Eurovisie Songfestival inzending van Joost Klein

Het songfestivalnummer van Joost Klein is zoals de titel Europapa al doet vermoeden een ode aan zijn overleden vader en aan Europa. Dat vertelde de zanger en rapper donderdag tijdens een speciale middaguitzending van De Avondshow met Arjen Lubach, waarin hij het nummer presenteerde.

Zo werd ook duidelijk dat Europapa een vrolijk dancenummer is. Ook het kenmerkende gabbergeluid van Klein zit erin. De clip is deels opgenomen in de polder.

Het songfestival is van 7 tot en met 11 mei in het Zweedse Malmö. Klein moet tijdens de tweede halve finale strijden om een plekje in de grote finale.