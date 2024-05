Belangrijke dag voor Joost Klein

Na bijna anderhalve week in Malmö breken de dagen van de waarheid aan voor Joost Klein op het Eurovisie Songfestival. Voordat donderdagavond de tweede halve finale op het programma staat, moet de Nederlander eerst nog drie generale repetities doorlopen.

De eerste twee zogeheten dress rehearsals, waarin de complete shows worden geoefend, vinden woensdag plaats in de Malmö Arena. Voor het eerst wordt dan duidelijk wat Klein precies in petto heeft voor songfestivalkijkend Europa. Tot nu toe zijn alleen de laatste dertig seconden van zijn act vrijgegeven.

Uit de repetitiebeelden viel op te maken dat Klein voor het outro van Europapa, dat gericht is aan zijn overleden vader, ondertiteling gebruikt. Daarmee hoopt het Nederlandse kamp dat de boodschap van het nummer in heel Europa overkomt. Ook laat de zanger zich op dat moment van zijn kwetsbaarste kant zien.

Voor het eerst

Niet eerder in de geschiedenis van het songfestival liet een act een deel van zijn act volledig ondertitelen. “Daar hebben we best wel lang voor moeten lobbyen voor dat Eurovision dat goedkeurde”, zei creative director Gover Meit eerder tegen het ANP. “Het is fascinerend hoe streng mensen daarin zijn.”

De afgelopen week ging het ook veel over Kleins keuze voor een blauwe vogel op het podium. Veel fans snapten dat detail niet direct en bij de bookmakers zakte Klein weg na het zien van de eerste beelden.

Jurering

De verwachting is echter dat Klein donderdag glansrijk naar de finale gaat. Welke landen doorgaan, wordt volledig beslist door het publiek. De internationale jury’s komen pas in de finale aan bod.