Willen we dat zien?

Deze column is gepubliceerd in Weekend nummer 6

Door Rick Evers

Wie een abonnement op Netflix heeft, kan kiezen uit The Crown, koninklijke documentaires, een serie over de laatste tsaar, een nieuwe versie van Sisi en tal van op de royals geïnspireerde films en series. En niet te vergeten de zesdelige serie die prins Harry en Meghan maakten. Binnenkort komt daar een film bij over prins Andrew, waarvan net de eerste beelden zijn vrijgegeven.

Gillian Anderson, die glansrijk de rol van Margaret Thatcher speelde in The Crown, is in deze film te zien als de interviewer die het gewraakte gesprek met de gevallen prins mocht houden. De film probeert een kijkje te geven – hun idee althans – hoe het er achter de schermen in de aanloop naar het interview aan toeging, de gesprekken met Andrew’s privésecretaris en op de BBC-burelen.

De AVROTROS gunt ons binnenkort óók een kijkje achter de koninklijke paleismuren, maar dan echt, met toestemming van de royals zelf. Tv-kok Yvette van Boven kreeg de kans mee te kijken in de keukens van de koning. Daar ben ik best wel jaloers op. Ik ben zelf opgegroeid in de horeca, mijn ouders hadden ruim dertig jaar meerdere horecazaken. En ook al had ik gezworen nooit die kant op te gaan, het bloed kroop toch waar het niet gaan kon en zo werkte ik een aantal jaren in de hotellerie. Dus een kijkje achter de schermen van het ’hotelbedrijf’ dat het paleis eigenlijk is, lijkt me ontzettend interessant. De sterrenchef die de menu’s bedenkt en kookt, de hofmaarschalk die als een hotelmanager verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen en de wensen verzorgt van de gasten en de gastheer, soms is de koning eigenlijk beide.

Maar de omroep komt met nóg een serie: Koningshuis – The Musical. Een komische serie die zich afspeelt achter de schermen van een slechtlopende musical over het koningshuis. Opvallend: een zwarte actrice speelt de rol van Máxima, in het verhaal ’color blind gecast’, meldt het persbericht. Diederik Ebbinge, bekend van onder meer De Luizenmoeder, bedacht, schreef en regisseerde. Wat de purist in mij opviel: prinses Beatrix draagt op de foto’s een onderscheiding die ze in het echt niet draagt. Details natuurlijk, en onbelangrijk voor een komedie. Erger is het als zulke foutjes in een peperdure geschiedenisdocu zitten.

Heeft u Het Verhaal Van Nederland al gezien? In deze prachtige serie stapt Daan Schuurmans de geschiedenis van de Oranjes in en vertelt hij hun verhaal. Het is prachtig gefilmd, op de mooiste locaties. Zelfs binnen op Paleis Huis ten Bosch, het woonpaleis van Willem-Alexander en Máxima. Maar ik schud toch even mijn hoofd als ik zie dat prins Willem V in 1795 in Engeland aankomt met het ordelint van het Grootkruis van de Nederlandse Leeuw, wat Máxima altijd draagt op Prinsjesdag. Of als prins Willem Frederik – de latere koning Willem I – iets daarna in Parijs bij Napoleon komt bedelen, met de ster van de Militaire Willems-Orde op zijn kostuum. Allebei onderscheidingen die pas in 1815, toen Willem koning was geworden, werden ingesteld. Dat stelt me toch wat teleur, als er zoveel historici aan de serie hebben meegewerkt.

Waar ik ook benieuwd naar ben is ’de Nederlandse The Crown’, zoals-ie nu al wordt genoemd. Afgelopen week, op de 22ste trouwdag van ons koningspaar, was ik te gast op Paleis Soestdijk, waar een koninklijke lunch geserveerd werd ter ere van de nieuwe Nederlands-Argentijnse serie Máxima. Op 20 april verschijnt hij op Videoland. Prachtige scènes in Sevilla, New York en Argentinië, tot aan de persconferentie in het paleis aan toe. Ik kan alvast verklappen, we zien Willem-Alexander en Máxima zoals geen van ons hen heeft gezien: tijdens een intieme bedscène… Wíllen we dat zien? Je zou in elk geval denken dat het koningshuis populairder is dan ooit. Het blijft fascineren!

Beeld: AVROTROS

Deze column is gepubliceerd in Weekend nummer 6, nú in de winkel! Dit nummer bestellen kan hier. Liever online lezen? Klik dan hier.