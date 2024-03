Kate, laat je zien

Door Rick Evers

“Never complain, never explain.” “Ik moet gezien worden om geloofd te worden.” Zomaar twee uitspraken die aan koningin Elizabeth worden toegeschreven over haar werkethos. Ze heeft de monarchie op die manier ijzersterk achtergelaten.

Koning Charles lijkt die waarden te hebben overgenomen, maar de monarchie brokkelt nu met rasse schreden af. Charles kan er weinig aan doen. Hij is ziek, wordt behandeld voor een nog altijd onbekende vorm van kanker. Toch blijft hij zijn werk zoveel als mogelijk doen. Om zijn kwetsbare gezondheid niet verder te belasten, doet hij geen bezoekjes in het land. Maar waar het kan en waar zijn gezondheid het toelaat, laat hij zich af en toe zien. Al wandelend naar de kerk, samen met Camilla bijvoorbeeld. Of als hij een ontmoeting heeft met de premier. Normaal is dat volledig achter gesloten deuren of hooguit met een fotocamera erbij, maar Charles besloot juist om een tv-camera de eerste minuut te laten vastleggen. Zo kon hij duidelijk hoorbaar wat zeggen over de beterschapswensen die hij kreeg en hoe het met hem gaat. Het land weet dan: hij is er nog en hopelijk komt alles goed.

Afgelopen week nog ontving Charles de secretaris-generaal van de Gemenebest. Stralend, lachend, enthousiast. De vijfenzeventigjarige koning mag dan ziek zijn, hij blijft zijn beste beentje voorzetten voor het land. En voor de Gemenebest, zo zei hij op Commonwealth Day. Na de “vriendelijke en attente beterschapswensen” kan hij niet anders dan zeggen: “In ruil daarvoor kan ik alleen maar blijven dienen, naar mijn beste vermogen.” Hoe anders is het rondom Kate.

Op dezelfde dag lieten schoonvader en schoondochter weten om medische redenen een stap terug te doen. Maar de prinses van Wales is al sinds kerst niet meer in het openbaar gezien. Voorlopig blijft het bij wat schimmige foto’s in een auto en verhalen dat ze gezien zou zijn tijdens een winkeluitje. En dan is er die gephotoshopte gezinsfoto, die meer vragen oproept dan beantwoordt. Want wat was de noodzaak? Moesten er medische hulpstukken worden weggetoverd? Was Kate zelf niet in staat om daadwerkelijk te poseren?

Terwijl intussen meer foto’s van Kate’s hand onder de loep zijn genomen en nu ook zijn betrapt op digitaal geknutsel, duiken spookverhalen op. Verhalen van heel andere aard. Het internet is in rep en roer. Verloven bij de BBC zouden zijn ingetrokken omdat er groot nieuws komt. De vlag op Buckingham Palace zou halfstok zijn gehangen.

Maar ook: de maîtresse van prins William – naar verluidt de markiezin van Cholmondeley – zou zwanger zijn van de prins en er zou een scheiding op handen zijn. Die markiezin, Rose, woont zo ongeveer naast het buitenverblijf van William en Kate, Anmer Hall in Norfolk, vlakbij Sandringham. Ze zijn goede vrienden. Of waren, als we de verhalen moeten geloven. Feit is dat ze zo close zijn dat Rose’s zoon op het balkon naast prins William stond na de kroning van Charles. En het was goed te zien dat hij en prins George het prima met elkaar kunnen vinden. Dus dat die banden hecht zijn, is duidelijk. En in ruim 20 jaar samen is het niet heel gek dat er een scheve schaats wordt gereden. Niets menselijks is ook hen vreemd.

Maar als er toch helemaal niets van waar is, wat let Kate dan om samen met William romantisch uit eten te gaan in Londen? Of met het gezin een dagje naar een pretpark te gaan? Dan worden ze ongetwijfeld ’gezien’ – stiekem gefotografeerd – en wellicht ook nog ’geloofd’, als het nog niet te laat is. Laat die stiff upperlip en de haat naar de media even los om een einde te maken aan ’Kate Gate’.

Beeld: ANP

