Harry’s way

Deze column is gepubliceerd in Weekend nummer 8

Door Rick Evers

De Britse kranten blijven prins Harry met de grond gelijkmaken. Van alle leuke, grappige zinnetjes uit een liedje dat tijdens zijn bezoek aan Canada speciaal voor de prins werd gezongen, koppen de Britse tabloids weer met het meest negatieve.

My Way is natuurlijk de hit van Frank Sinatra, maar de Canadese zanger Michael Bublé heeft het nummer al jaren in zijn repertoire. Tijdens een voorproefje van de Invictus Games in zijn thuisland zong de jazzzanger deze hit, maar dan nét even anders. Hij had de tekst als verrassing voor Harry, de oprichter van Invictus, compleet aangepast. De prins had dat niet direct in de gaten toen de zanger begon over een man en zijn levensveranderende plan, een visionair. Het kwartje viel bij: “Zij noemt hem H, wij noemen hem Harry”, waarna er hard gelachen werd. Het refrein was: “Als de passie vloeit, dan weten we, blijf out of your way”. En juist dat werd opgepikt door de Britse pers.

Harry en Meghan doen het nou eenmaal écht op hun manier. Als celebrity’s? Als royals? Het lijkt alsof vanuit het Britse paleis is besloten dat ’royal’ een beschermd handelsmerk is. En dat de prins en zijn vrouw het daarom niet mogen gebruiken. Voor de duidelijkheid: ze hebben geen titels ingeleverd. Ze zijn nog steeds koninklijke hoogheden. Maar ze hebben afgesproken dat ze dat laatste niet gebruiken, omdat het ’koninklijke’, royal, misleidend zou zijn voor… Nou ja, voor wie? Iedereen wéét dat Harry een zoon van de huidige koning is, een kleinzoon van de vorige koningin, Elizabeth II. En dus is hij koninklijk. Net als prinses Märtha Louise van Noorwegen, toen er discussie over haar was, zei dat het onbegrijpelijk zou zijn om haar titel prinses af te nemen. Want het is nou eenmaal onderdeel van wie ze is, van hoe ze geboren is, als dochter van de koning. Onlosmakelijk zijn ze met de kroon verbonden.

Bij ons lossen – adem in – Hunne Koninklijke Hoogheden prins Constantijn en prinses Laurentien der Nederlanden – adem uit – dat op door bijvoorbeeld niet als royals in tv-programma’s aan te schuiven, maar als ondernemers, hun dagelijkse job. Gewoon als Constantijn of Laurentien van Oranje. Punt. Geen poespas, geen titels of predicaten. Maar natuurlijk zijn ze ook vooral interessant vanwege hun titel, vanwege hun link met de kroon. En dus besluiten de programma’s toch vaak om er ’prins’ of ’prinses’ voor te zetten. Een stukje marketing.

Zo is ook de nieuwe website van Harry en Meghan, waarop de laatste week persbericht na persbericht werd gedeeld, echt een nieuw marketingapparaat. Oké, het aandeel Meghan op de site is wel erg groot. Ze lijkt steeds het meest prominent op de belangrijkste foto’s te staan, haar biografie is langer dan die van haar man. En het wapen is niet dat van hen samen, maar van Meghan zelf. Typisch wel, de zangvogel daarop die Meghan vertegenwoordigt lijkt haar hertogenkroon als een strop om haar nek te hebben. En het is wel duidelijk: die hoort wat haar betreft op haar hoofd.

Volgens de Britse pers heeft Harry aangeboden om tijdens de ziekte van zijn vader in te springen in Engeland, maar dat kan ik me nauwelijks voorstellen. De twee zijn hartstikke druk met ’koningshuisje spelen’. En het gaat ze niet onaardig af! Op hun manier, de Amerikaanse manier. En hoeveel bedrijfjes in Amerika gebruiken niet de term ’royal’? Aangezien Amerika geen koningshuis heeft, kunnen ze best sussexroyal.com nieuw leven inblazen en zichzelf royal family noemen. Amerika is toch het land van de onbegrensde mogelijkheden? Al zal het de toch al zeer breekbare band met Engeland zeker niet ten goede komen…

Beeld: Mischa Schoemaker

Deze column is gepubliceerd in Weekend nummer 8, nú in de winkel! Dit nummer bestellen kan hier. Liever online lezen? Klik dan hier.