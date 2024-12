Een onsje meer met kerst

De versieringen, de lampjes, ik vind het heerlijk in december. Maar toch zie ik best wel op tegen al het eten. De hele maand volgepland met etentjes. Begrijp me niet verkeerd, ik ben een Brabander, een Bourgondiër, ik leef voor mooie avonden met lekker eten en drinken. Maar december is me wat te gortig.

Wat mij betreft beginnen we de maand met eerste en tweede Sinterkerstdag, 5 en 6 december, zodat we de rest van de maand weer wat rustiger aan kunnen doen tot aan de jaarwisseling. Dit jaar wordt voor mij een kerst met familie. Niet met de hele familie, maar een bescheiden gezelschap. De ene dag naar een restaurant, de andere dag thuis. Dat vind ik misschien wel het fijnst, dat niet meteen de volgende gang al wordt opgediend, maar je tussendoor spelletjes speelt. Onze familie is best wel fanatiek, dus het kan dan best rumoerig worden. Maar dat geldt ook voor de royals.

Ik kan me voorstellen dat het bij de Oranjes ook wild wordt als daar 30 seconds wordt gespeeld, wetende hoe competitief ze zijn. Bij de Windsors horen gezelschapsspelen en Hints bij de kersttradities. Queen Elizabeth speelde ook graag Wie Ben Ik?. Als ze zei dat ze ’The Game’ wilde spelen, wist de familie dat ze de post-it’s en pennen te voorschijn konden halen. Ik zie al voor me hoe de Britse royals, inclusief Elizabeth, Charles en Camilla, met briefjes op hun voorhoofd probeerden te raden welke naam erop geschreven stond. Elizabeth had eens de naam van Spice Girl Geri Halliwel op Andrew’s voorhoofd geplakt, die hij niet wist te raden.

Deze kerst moet de jongere broer van Charles vooral wegblijven, zo wordt gefluisterd. Hij is in een nieuw schandaal verwikkeld geraakt, nu bekend is geworden dat een van zijn vertrouwelingen – die toegang had tot de paleizen – ontmaskerd is als Chinese spion. Eigenlijk zou Andrew met ex-vrouw Sarah en dochters Beatrice en Eugenie naar de kerstviering op landgoed Sandringham komen, maar zijn oudste broer Charles hoopt vurig dat Andrew zo verstandig is en zijn eigen uitnodiging bij wijze van spreken verscheurt, voordat Charles het besluit moet nemen.

In elke familie is wel wat, maar in de meeste families valt het nog wel mee vergeleken met die Britse royals. Want ook Harry en Meghan zouden opnieuw niet welkom zijn. Ondanks dat verwachten Charles en Camilla geen bescheiden gezelschap. “We zijn in Norfolk, op Sandring ham. Met vijfenveertig. Het wordt niet rustig, het wordt rumoerig”, onthulde prins William onlangs. “Of ik er klaar voor ben? No way!” Kerst is ook voor de Windsors een meerdaags eetfestijn. Het begint op kerstavond, als iedereen bij elkaar komt voor een uitgebreide afternoon tea. Daarna worden de cadeaus geopend, volgens de Duitse traditie Heiligabend Bescherung. De royals kopen die voor elkaar en ze moeten humoristisch zijn.

Op kerstochtend krijgen de dames een licht ontbijt op hun kamer, terwijl de mannen een traditioneel Engels ontbijt in de eetzaal nuttigen. Dan gaat men naar de kerk en ’s middags is er een uitgebreide lunch met kalkoen en kerstpudding toe. Gezamenlijk wordt naar de kerst toespraak gekeken, waarna rond de klok van 16 uur de afternoon tea – met kerstcake, scones en sandwiches – wordt geserveerd. Stipt om kwart over acht staat een buffet klaar met traditionele Engelse gerechten, waar onder een gevulde everzwijnkop, ossentong, gekookte en geroosterde ham, zalm en wild.

Tweede kerstdag, Boxing Day bij de Britten, staat voor de jacht, dan genieten de royals ergens in een huisje op het landgoed van boeuf bourguignon of hertenstoof. Na afloop van kerst mag iedereen op een antieke weegschaal gaan staan, een traditie van begin 1900. Bij het arriveren was je gewicht dan al opgenomen en bij vertrek moet en zal het zeker niet minder zijn geworden. Ik doe alvast een voorspelling en sla de weegschaal over: het zal bij mij ook een onsje meer zijn. Of misschien nog iets meer.

