Zo zou kindje Anna Nooshin en Thijs Boermans heten als het een jongetje was

Anna Nooshin en haar vriend Thijs Boermans wilden hun kindje, als het een jongetje was geweest, naar acteur Marwan Kenzari vernoemen. Het stel maakte eerder deze maand bekend dat hun dochter Nala was geboren. Als het een jongetje was geworden, had de naam Chico hoog op hun lijstje gestaan. Dat is de bijnaam van Kenzari.

“We hadden eerst een naam voor een jongen bedacht”, vertelt Boermans in zijn podcast Borrelpraat. “We hadden een naam, dat was een referentie naar iemand waar ik heel erg naar opkijk en die Anne ook goed kent, dat is Marwan Kenzari”, zegt hij. “Ik vond Chico superstoer voor een jongetje.”

De twee bedachten zich echter toen Nooshin voor haar werk naar Ibiza ging en iedereen ‘chico’ en ‘chica’ op straat gebruikte om elkaar aan te spreken. “In Nederland klinkt het heel vet, maar in het buitenland is dat het niet”, zegt Boermans nu lachend.