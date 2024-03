Zo viert Wolter Kroes bijzondere mijlpaal

Wolter Kroes treedt eind mei voor het eerst op in het Concertgebouw in Amsterdam. De 55-jarige volkszanger viert met het bijzondere concert op 31 mei dat hij 35 jaar in het vak zit, deelt hij op Instagram.

“Vijf jaar geleden heb ik Carré gedaan. Toen zat ik dertig jaar in het vak”, vertelt hij aan De Telegraaf. “Het optreden daar is altijd een droom van me geweest. Maar er stond er ook nog eentje op mijn verlanglijst: het Concertgebouw. Het is wel heel erg lastig om daar tussen te komen. Daar zijn we echt al een tijd mee bezig.”

De kaartjes voor het concert in Carré waren binnen twee minuten uitverkocht. Kroes gaat in het Concertgebouw optreden met een grote band met violisten en blazers. “Ik heb een oeuvre van 150 liedjes. Uit dat eigen repertoire moet ik de nummers kiezen die ik in het Concertgebouw ga opvoeren”, aldus Kroes. “Dat wordt nog een ingewikkelde keuze. Misschien zal ik wat meer ballads doen dan normaal. Maar de hits komen ook voorbij, hoor.”