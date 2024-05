Zo ging de tweede repetitie van Joost Klein

De veelbesproken blauwe vogel is ook vrijdag onderdeel geweest van de songfestivalact van Joost Klein. Op foto’s die de organisatie heeft vrijgegeven is te zien dat Kleins vriend Appie Mussa opnieuw het pak heeft aangetrokken.

Klein repeteerde dinsdag in Malmö voor de eerste keer, maar uit de eerste beelden viel nog weinig op te maken over zijn act. Mussa als blauwe vogel was het meest opvallend en veel fans en kenners vroegen zich af of Klein het vrijdag misschien anders zou doen. Op de nieuwe foto’s zijn echter geen opvallende wijzigingen te zien.

Songfestivalcommentator Cornald Maas stelde na de eerste repetitie dat deze “goed” was gegaan en dat Klein nog een aantal “visuele verrassingen” in petto heeft. Later vrijdag geeft de songfestivalorganisatie de eerste officiële bewegende repetitiebeelden van Klein vrij.

De bookmakers verloren na dinsdag enigszins het vertrouwen in Klein. De zanger viel uit de top 3 en zag zijn winkans van 14 procent naar 8 procent dalen.