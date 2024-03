Zo gaat het met Sieneke na scheiding

Het gaat goed met Sieneke. Een half jaar nadat ze bekend had gemaakt dat haar huwelijk voorbij is, kijkt ze weer positief tegen alles aan, zegt de zangeres in De Telegraaf.

“Ik ben sowieso een positief mens, maar het afgelopen jaar had ik door de scheiding toch ook mindere dagen. Door de hele situatie heb ik mezelf wel op een heel andere manier leren kennen”, kijkt de 31-jarige Sieneke terug. “Ik vind het helemaal niks als ik in een dip zit. Vreselijk! Het liefst ga ik dan juist weer leuke dingen opzoeken om vrolijk te worden. Alleen ben ik er nu achter gekomen dat het af en toe ook goed is om op sommige momenten bepaalde gevoelens toe te laten.”

Sieneke, die Nederland in 2010 vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival, liet in augustus weten dat zij en haar partner Jan na een huwelijk van tien jaar uit elkaar waren gegaan. De twee hebben samen twee kinderen.