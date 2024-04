Zo gaat het met Mariska Bauer na herseninfarct

Mariska Bauer heeft nauwelijks meer last van het herseninfarct dat haar in 2022 trof. Dat vertelde de vrouw van Frans Bauer woensdag in de RTL-talkshow Beau.

“Het gaat heel goed, er zijn nog een paar dingen waar je het aan kan merken”, aldus Mariska. “Als je het niet weet, dan valt het niet op.” Soms vergeet Mariska dingen, vulde Frans haar aan. “We hebben een systeem bedacht met dingen opschrijven”, vertelde hij. “Soms vergeet ze dingen. Het is zoals het is.”

De nieuwe realityserie rond Frans Bauer en zijn familie is vanaf donderdag te zien bij de NPO. De serie volgt zanger Frans, zijn vrouw Mariska en hun zoons Christiaan, Jan, Frans Junior en Lucas in hun dagelijks leven. De Bauers was twintig jaar geleden ook te zien, toen bij RTL 4. In 2004 won de tv-show de Gouden Televizier-Ring.