Yvonne Coldeweijer plaatst DWDD-opname van Matthijs van Nieuwkerk: ‘Is dit het nou?’

Yvonne Coldeweijer heeft maandagavond op haar Instagram-account Life of Yvonne een filmpje geplaatst dat gemaakt lijkt te zijn tijdens een redactiebijeenkomst van het programma De Wereld Draait Door. Op de opname is te zien hoe Matthijs van Nieuwkerk een aantal redacteuren bozig toespreekt.

Coldeweijer richt zich in een begeleidende tekst tot schrijver Özcan Akyol, die onlangs in Humberto zei dat hij beelden had gezien van “niet zo gezellig gedrag” van Van Nieuwkerk op de redactie van DWDD. Akyol was naar eigen zeggen geschrokken van de beelden. “Eus lieverd, is dit nou het filmpje?” vraagt Coldeweijer, die er twee gaapicoontjes bij plaatst. De beelden waren eerder namelijk al te zien in de docu Aan tafel: Achter De Schermen Bij DWDD.

Lees ook: De Volkskrant: ‘Jarenlang grensoverschrijdend gedrag bij DWDD’

Wijdverspreid wangedrag

Van Nieuwkerk kwam eind 2022 onder vuur te liggen door een publicatie in de Volkskrant over de werksfeer bij DWDD. Een speciale commissie onder leiding van Martin van Rijn deed na de publicatie ruim een jaar onderzoek naar de werkcultuur in Hilversum en kwam tot de conclusie dat het wangedrag wijdverspreid is, zowel bij de publieke omroep als bij de commerciële zenders.

Lees ook: BNNVARA: ook meldingen van seksueel en fysiek grensoverschrijdend gedrag door Matthijs van Nieuwkerk

RTL, die eind 2023 aankondigde dat de DWDD-presentator naar de commerciële zender overstapte, maakte na de publicatie van het rapport bekend de samenwerking voorlopig uit te stellen.