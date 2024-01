Wouter van der Goes en Van ’t Hof vertrekken per direct bij Radio 2

Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof hebben dinsdagavond al hun laatste uitzendingen op NPO Radio 2 gemaakt. Het duo presenteerde gezamenlijk het programma Het Platenpaleis, dat normaliter alleen door Van ’t Hof wordt gemaakt. Daarvoor was Van der Goes nog solo te horen met Wout2Day.

Een woordvoerder van de NPO laat weten dat “in goed overleg” met Van der Goes van Van ’t Hof en de betrokken omroepen is besloten dat de dj’s dinsdag hun laatste uitzendingen zouden maken. De twee wilden daar zelf geen ruchtbaarheid aan geven.

Hoewel ze zelf ontkenden dat het een afscheidsuitzending was, was het voor de luisteraar wel duidelijk. Gedurende het programma werd er meermaals naar gehint. “Dit is natuurlijk geen afscheidsuitzending, om de eenvoudige reden dat ik er heel slecht in ben”, zei Van der Goes aan het einde van de show. “Ik kan er helemaal niet goed mee om gaan. Maar stel nu dat het wel zo zou zijn; dan zou ik iedere luisteraar, ieder liedje en iedere collega die we hier ooit hebben gehad willen bedanken.” De uitzending werd daarna afgesloten met Engelbewaarder van Marco Schuitmaker.

Veronica

Eerder dinsdag werd bekend dat Van der Goes en Van ’t Hof naar Radio Veronica vertrekken. Ook Radio 10-dj Gerard Ekdom verhuist naar die zender. Van der Goes en Van ’t Hof gaan op Veronica de middagshow maken. Wanneer zij precies beginnen, is nog onbekend.

Van der Goes was sinds september 2014 te horen op Radio 2. Al die tijd maakte hij naast enkele andere shows het dagelijkse programma Wout2Day voor KRO-NCRV. Samen met Van ’t Hof maakte hij het vrijdagmiddagprogramma Wout & Frank. Van ’t Hof kreeg in 2015 voor BNNVARA zijn eerste programma op Radio 2. De dj was momenteel ook te horen in de zondagnacht met de Soul Night.